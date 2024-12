Straat Ieperse Grote Markt even afgesloten door autobrand

Een zijstraat van de Ieperse Grote Markt werd zondagnamiddag even afgesloten door een voertuigbrand.

Brandweer Westhoek werd zondagnamiddag even voor 15 uur opgeroepen voor een voertuigbrand in de Korte Torhoutstraat, een zijstraat van de Ieperse Grote Markt waar momenteel een reuzenrad prijkt in het kader van de kerstmarkt. Ter hoogte van het gerechtsgebouw was een auto aan het roken. De brandweer had het brandje vrij snel onder controle. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd het kruispunt van de Grote Markt met de Korte Torhoutstraat een poos afgesloten voor het verkeer met een nadarhekken. (TP)