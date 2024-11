Steekvlam door PUR-gassen veroorzaakt kleine brand aan woning in Kortemark

De hulpdiensten rukten woensdagochtend uit voor een woningbrand in de Koekelarestraat in Kortemark. Bij het plaatsen van een nieuw raam ontstond er een steekvlam tijdens het opspuiten van isolatie rond het raam. Dat veroorzaakte een kleine brand.

De hulpdiensten werden woensdag om 10 uur verwittigd voor een woningbrand in de Koekelarestraat in Kortemark. Uiteindelijk bleek er niet zoveel aan de hand te zijn. Een man was er bezig met het plaatsen van een nieuw raam en had PUR-isolatie aangebracht via enkele gaten in de zijgevel en rond het raam zelf. Plots kwamen gassen van de PUR-isolatie in contact met een warmtebron waarna een steekvlam ontstond. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond. Het veroorzaakte wel een kleine brand rond het raam in de spouw van de gevel. “Wij kwamen ter plaatse en demonteerden de omlijsting en van het raam om bij het brandje te kunnen”, zegt brandweerofficier Willy Clarysse van post Leke.

Ook brandweerposten Kortemark en Koekelare en de politie snelden ter plaatse. “Ook de gaten die in de zijgevel waren gemaakt, moesten we wat groter maken om binnen te kunnen vernevelen met water zodat er zeker geen smeulbrand zou ontstaan in de vide. Met de warmtecamera werd duidelijk dat alles onder controle was.” Tijdens de interventie regelde de politie het beurtelings verkeer. (JH)