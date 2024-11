Schrikken voor chauffeur vuilniswagen als vuurpijl in laadruim in brand vliegt ter hoogte van jachthaven in Nieuwpoort

Aan de jachthaven van Nieuwpoort vond maandagmiddag een vreemd incident plaats. Een of meerdere vuurpijlen vlogen plots in brand in een vuilniswagen, die bezig was met de ronde. Toen de trucker ogenblikkelijk zijn lading ter plaatse loste werden nog meer vuurpijlen gevonden. “Tussen het vuilnis lagen er nog een twintigtal, gebruikte en niet-gebruikte”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. Wellicht gaat het om flares van de scheepvaart.

Een trucker van stad Nieuwpoort die maandagmiddag even na 13:00 uur bezig was met zijn ronde schrok zich plots een hoedje. De man had net een deel vuilnis opgehaald op het einde van zijn ronde in de jachthaven van Nieuwpoort.

Hij hoorde plots een hels kabaal en zag hoe er rook uit het laadruim van zijn vuilniswagen kwam. In het ruim zelf was er even een lichtspektakel te zijn. Wat bleek? Een of meerdere vuurpijlen waren plots tot ontbranding gekomen tussen het afval.

De trucker reageerde bijzonder alert en kieperde de ganse inhoud van zijn vuilniswagen meteen op straat uit, ter hoogte van het gebouw van de Yachtlink en vlakbij de scheepvaartpolitie. Zij kwamen langs voor de vaststellingen.

Twintigtal flares

De brandweer van Nieuwpoort werd opgeroepen voor controle van de vuilniswagen en het afval. “Bij onze aankomst was er geen brand of rook meer”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. “We hebben nog kort geblust waar de brand was ontstaan maar hoefden verder niet in te grijpen. Tussen het afval vonden we een zak met een twintigtal vuurpijlen of flares van in de scheepvaart.”

“In ieder geval pyrotechnisch materiaal. Door de wrijving van het samenpersen in de vuilniswagen zijn er een of twee vuurpijlen tot ontbranding gekomen. We sorteerden de gebruikte en niet-gebruikte vuurpijlen. De gebruikte werden afgevoerd naar het containerpark.”

Voor de niet-gebruikte vuurpijlen zal DOVO moeten langskomen om die mee te nemen. Waar de vuurpijlen vandaan komen en hoe het komt dat die tussen het afval terechtkwamen wordt onderzocht. Er kwam nog een bulldozer ter plaatse om alle afval op te halen en in een vrachtwagen met laadbak te kieperen. De weg werd daarna gereinigd.

(JH)