Schouwbrand in Oostkamp snel onder controle

In de Van Arteveldestraat in Oostkamp is donderdagmiddag rond 15 uur brand ontstaan in de schouw van een woning.

De brandweer diende zich met een ladder op het dak van de woning te begeven om de smeulende schouw te kunnen blussen. De brand zelf was snel onder controle, al was er nog wat speur- en nabluswerk om alle smeulende resten te vinden en te blussen. De schade in en aan de woning viel mee en niemand raakte gewond.