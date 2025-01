Rustige nacht voor brandweer in Westhoek tijdens oudejaar: drie brandjes door vuurwerk

De oudejaarsnacht verliep rustig voor de brandweerkorpsen van zone Westhoek. Het aantal interventies bleef erg beperkt. Er waren vijf kleine brandjes waarvan er drie iets te maken hadden met vuurwerk.

De 22 posten van de 18 gemeenten die Brandweer Westhoek verzorgt hebben er een rustige oudejaarsnacht opzitten. Het aantal interventies voor de brandweer bleef uiterst beperkt. “De eerste interventie was er om 21.25 uur toen er een kleine brand was in de duinen aan het Leopoldplein in Nieuwpoort”, zegt woordvoerder Kristof Louagie. “Het ging om vuurwerk dat afgestoken werd in de duinen. “Net voor middernacht stond een vuilnisbak in brand door het smeulen van papier en karton in de Henegouwenstraat in Nieuwpoort. Om 00.22 uur moest de brandweer van Ieper uitrukken voor smeulende resten van vuurwerk in het Astridpark aan de Blauweleliestraat en enkele minuten later stonden vuurwerkdozen in brand tegen de bushalte in de Oudstrijderslaan in Ieper. Om 1.30 uur was er nog een vuilnisbakbrand op de hoek van de Veurnestraat met de Franslaan in Nieuwpoort. Tussendoor werden we ook tweemaal verwittigd voor het ophalen van weggelopen of gekwetste honden, onder andere in Vlamertinge en Dikkebus.”

Ambulanceritten

Naast de kleine brandjes omwille van het vuurwerk moest de brandweer ook voor enkele andere dingen tussenbeide komen. Zo moest de brandweer van De Panne uitrukken omdat er schade was ontstaan aan het tentzeil van de schaatspiste van De Panne. Er moest enkele uren ingegrepen worden om brandalarmen te stoppen. Grote incidenten bleven dus uit en dat was op het eerste gezicht ook zo voor de politie. Er werden voorlopig nergens grote calamiteiten gemeld. Wel moest onder andere de politie Arro Ieper tussenbeide komen voor een aantal vechtpartijen. De ambulanciers in de regio waren wel zowat de ganse nacht actief en voerden diverse ambulanceritten uit om dronken of andere personen onder invloed te verzorgen of voor andere mensen die medische hulp nodig hadden.