Rookontwikkeling in appartement nadat potje op vuur blijft staan

Woensdagavond omstreeks 19.30 uur kreeg de brandweer melding van een band in een appartement in de Torhoutsesteenweg, vlak bij het Leopold I-plein in Oostende. De brandweer kon echter zonder bluswerken de interventie afsluiten.

“Bij aankomst bleek het om een potje te gaan die op het vuur was blijven staan”, vertelt brandweerluitenant Hein Vandenberghe van brandweerpost Oostende. “Ook een tapijtje had daarbij vuur gevat. Uiteindelijk raakte niemand gewond, al werd er wel een ambulance preventief meegestuurd. Het potje zorgde voor wat rookontwikkeling, maar na ventilatie mochten de bewoners al snel terug hun appartement in.”