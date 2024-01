Rookmelder wekt bewoners: woningbrand in Balgerhoekstraat

In de nacht van dinsdag op woensdag brak er brand uit in een woning langs de Balgerhoekstraat in Wingene. De grote rookontwikkeling zorgde ervoor dat het huis onbewoonbaar is. De bewoners, die gelukkig wakker werden door hun rookmelder, hadden een hoeveelheid rook ingeademd en werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer snelde dinsdagnacht omstreeks 3 uur naar de Balgerhoekstraat in Wingene. Daar was een brand uitgebroken ter hoogte van de kachel. De bewoners lagen op dat ogenblik te slapen, maar werden wakker door de rookmelder die aansloeg. De bewoners verwittigden onmiddellijk de brandweer. Bij aankomst bleek dat het vuur uit zichzelf was gedoofd. In de woning hing wel nog een grote hoeveelheid rook. De brandweer ventileerde het huis, ondertussen werd ook de toestand van de bewoners opgevolgd. Zij hadden een hoeveelheid rook ingeademd en werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Door de grote rookontwikkeling is de woning tijdelijk onbewoonbaar.