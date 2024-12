Rookmelder waarschuwt bewoners voor brandje in centraal stofzuigsysteem

De hulpdiensten werden maandag kort voor de middag opgeroepen na een brandmelding in een woning in Klerken (Houthulst). Door een gloeiend kooltje was brand ontstaan in een centraal stofzuigsysteem.

De bewoners van een woning in de Ter Lanestraat in Klerken belden maandag rond 11.30 uur de brandweer op nadat het brandalarm was afgegaan. “Ze werden tijdig gealarmeerd door een rookmelder in de berging”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser van post Houthulst. “In die berging stond een centraal stofzuigsysteem. Die hadden ze ‘s ochtends gebruikt onder andere om de open haard te stofzuigen. Maar blijkbaar was een van de kooltjes nog niet genoeg afgekoeld en eenmaal opgezogen zorgde dat voor een brandje in de stofzuigzak. Die begon daardoor te smeulen met wat rookontwikkeling tot gevolg. Gelukkig handelden de mensen snel door de zak naar buiten te brengen. Wij voerden nog een controle uit maar alles was in orde.” De hulpdiensten konden dan ook snel terugkeren. (JH)