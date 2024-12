Rook van schouw zorgt voor overlast in garage woning

De brandweer van Houthulst, Staden en Langemark-Poelkapelle rukten zondagavond uit voor een mogelijke woningbrand in Houthulst. Er bleek gelukkig weinig aan de hand te zijn.

De bewoners van een woning in de Kerkstraat in Houthulst hoorden zondagavond rond 19.10 uur een brandalarm afgaan in de woning. Bij controle bleek dat alarm afkomstig te zijn van uit de garage waar ook wat rook te zien was. In die garage staat ook de chauffageketel waarbij ze dachten dat er mogelijk daar een probleem of brand was ontstaan. De gezinsleden gingen naar buiten en wachtten de komst van de brandweer en politie af. Bij aankomst van de brandweer kon geen vuurhaard opgemerkt worden. Ook onderzoek met de warmtecamera leverde weinig op. Uiteindelijk werd het probleem gevonden bij de schouw. De rook die afgevoerd werd in de schouw kwam door de open voegen deels terug in de garage met wat overlast tot gevolg. De brandweer voerde nog een controle uit. (JH