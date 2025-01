Rokende koekjes leiden tot interventie brandweer en geforceerde deur

Brandweer Westhoek moest dinsdagmorgen uitrukken naar een Iepers appartementsgebouw naar aanleiding van rookontwikkeling.

Rook deed dinsdagochtend rond 8.15 uur het brandalarm afgaan bij bewoners van een appartementsgebouw aan de Azalealaan, tussen de Ieperse stationsbuurt en de Capucienenwijk. Behalve rook werd ook een brandgeur waargenomen. De rookontwikkeling kwam uit een naburig appartement waar niemand thuis was. De brandweer werd opgebeld en de appartementsdeur werd geforceerd.

Cupcakes

“Binnen troffen we een soort verbrande koekjes of cupcakes aan”, zegt brandweerkapitein Dirk Vandekerckhove. “We voerden een verkenning uit van de ruimte, maar hoefden uiteindelijk niet te blussen. Er hing rook, van brandschade was geen sprake.”

Politiezone Arro Ieper bevestigde dat de oorzaak van de brand accidenteel was en zich situeerde ter hoogte van een rokende oven. (TP)