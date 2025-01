Probleem met schoorsteen zorgt voor veel rook in woning

De Roeselaarsestraat in Moorslede, een belangrijke invalsweg naar het centrum van de gemeente, bleef zondagmiddag een tijdlang gedeeltelijk afgesloten nadat bewoners plots rook in hun woning opmerkten.

De brandweer werd zondag omstreeks 15 uur opgeroepen naar een woning in de Roeselaarsestraat in Moorslede. In een woning kwam er plots vanuit een pelletkachel rook en dat op een ogenblik dat de kachel niet aan lag. De brandweer snelde ter plaatse, maar moest niet blussen. De kachel werd mooi gereinigd, maar na dat werkje bleek er nog steeds rookontwikkeling te zijn.

“De oorzaak van het probleem bevindt zich wellicht in de schoorsteen”, aldus Filip Louagie, brandweerofficier bij de brandweer van Moorslede. Een ladderwagen snelde ter plaatse om de schoorsteen te controleren. De brandweer kon snel het probleem oplossen. Door het voorval was de Roeselaarsestraat een tijdlang onderbroken van aan de rotonde bij het binnenrijden van Moorslede tot aan de Veldstraat.