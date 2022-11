Piepschuim vat vuur in atelier van textielontwerpster

De brandweer is zaterdagavond moeten langsgaan bij Lauv Design in Kortrijk, het atelier van textielontwerpster Laurence Van Meerhaeghe.

Iets voor 17 uur was Van Meerhaeghe bezig met letters in piepschuim te maken, toen het fout liep. Enkele letters schoten in brand.

De brandweer werd bijgehaald, maar de situatie was al onder controle toen zij arriveerden, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Veel meer dan wat verluchten moesten zij niet doen. Schade is er haast niet en niemand raakte bij het voorval gewond.