Oververhitte diepvries zet winkel onder rook in Brugge

Afgelopen nacht is brand uitgebroken in een gebouw in de Ezelstraat in Brugge. Het was even voor 5 uur toen er alarm geslagen werd dat in het gebouw een dikke rook hing.

De hulpdiensten snelden ter plaatse. Meevaller was dat het woonhuis net buiten de zone lag waar momenteel gewerkt wordt, dus kon de brandweer snel ter plaatse zijn. Eens daar werden de appartementen met een warmtecamera gecontroleerd.

De rook bleek afkomstig van de superette op het gelijkvloers. De brandweer diende zich toegang tot de winkel te verschaffen. Eens binnen trof men er een oververhitte diepvriezer aan, waarvan de motor en de behuizing al gesmolten was en voor rook zorgde. Eens de situatie onder controle was, kon de kleine supermarkt geventileerd worden. Buiten de rookschade en de kapotte diepvries viel de schade mee. Het is twijfelachtig of de winkel donderdag weer open kan.

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM