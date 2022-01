Oud-brandweersergeant Geert Degryse moet collega’s van post Diksmuide bellen voor rook uit dak

De brandweer van Diksmuide moest woensdag 5 januari tegen de middag uitrukken naar de woning van een bekende. Hun ex-collega, gepensioneerd brandweersergeant Geert Degryse (64) belde omdat er flink wat rook te zien was uit zijn dak. Alles was snel onder controle. “Mijn collega’s mogen eentje drinken op mijn kosten in de kazerne”, lacht Geert.

Rond 11.30 uur merkte een buurtbewoner in de Sint-Sebastiaanslaan in Diksmuide op hoe er zich plots rook vormde rond het dak van de woning van Geert. De man woont in een rijhuis op nauwelijks enkele tientallen meters van het hoofdcommissariaat van politiezone Polder. De buurman verwittigde Geert die onmiddellijk zelf naar de alarmcentrale belde.

“Ik meldde uitdrukkelijk dat ik geen vlammen zag en het nog geen dakbrand was maar dat er wel veel rook te zien was. Ik vertrouwde het helemaal niet”, zegt Geert. Hij was 31 jaar lang brandweerman bij post Diksmuide en ging vijf jaar geleden als sergeant-majoor op pensioen.

As verspreid door felle wind

Er kwamen manschappen en brandweerwagens ter plaatse van posten Diksmuide en Houthulst. Twee ladderwagens werden opgesteld, waaronder een met knikarm om over het dak te kunnen gaan tot bij de schouw. De rookontwikkeling die te zien was geweest verdween ook weer snel.

“Na onderzoek door mijn collega’s bleek dat er wellicht iets van as of vervuiling is blijven haperen in de schouw. Door de felle wind was dat neergeslagen op mijn dak en onder een dakpan beland. Het kon zo gebeuren dat de isolatie in brand zou vliegen. Gelukkig kon alles snel opgelost worden en is er binnen geen schade. De schouw zal wel nagezien moeten worden. Nochtans laat ik die elk jaar reinigen. Als brandweerman weet ik immers hoe snel schouwbranden kunnen ontstaan.”

Trakteren in de kazerne

Na een half uur konden de brandweermannen weer inrukken. Ze werden nog uitvoerig bedankt door Geert. “Een interventie bij een van je eigen manschappen is altijd speciaal”, zegt Geert. “Ik heb het zelf tweemaal meegemaakt dat ik moest gaan blussen bij collega’s. Uiteindelijk doe je gewoon je job maar het voelt toch net wat anders aan. Ik heb de mannen gezegd dat ze bij terugkomst in de kazerne een mogen drinken op mijn kosten. Mijn traktatie hebben ze wel verdiend”, besluit Geert. Tijdens de brandweerinterventie was de Sint-Sebastiaanslaan een tijdlang versperd voor het verkeer halverwege de straat. (JH)