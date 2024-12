Oproep voor brandend voertuig blijkt probleem met remmen te zijn: “Ben toch wel geschrokken”

Even paniek woensdagvoormiddag, toen de brandweer met spoed naar de Zwanekouter in Lauwe werd geroepen. Er werd melding gemaakt van een brandend voertuig, waardoor geen enkel risico werd genomen. Eenmaal ter plaatse bleek het gelukkig te gaan om een defect aan de remmen van een wagen.

“Ik ben ongedeerd maar ik moet toegeven dat ik toch wel geschrokken ben!” De chauffeur van de Ford personenwagen, die de brandweer woensdagmorgen belde, beleefde een paniekerig moment. “Ik stapte in mijn wagen en wilde vertrekken, toen ik plots heel wat rook vanuit mijn wielen zag verschijnen. Het stonk ook erg hard en daar schrik je natuurlijk van. Ik ben meteen uit de wagen gestapt en heb de brandweer gebeld, want ik vreesde dat mijn wagen in vlammen zou opgaan.”

De hulpdiensten waren in recordtijd ter plaatse, maar moesten uiteindelijk niet blussen. “Al snel bleek dat de remmen hier de boosdoener waren, of toch een defect ter hoogte van de remmen”, klonk het bij de officier ter plaatse. “We hebben de nodige controles uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat we de plaats veilig konden verlaten. Er was geen sprake van brand.”

De chauffeur van de wagen nam ondertussen contact met haar garagist. “Ik heb de wagen pas enkele maanden geleden aangekocht en daar is nog altijd waarborg op. Volgens hem zou het een probleem met de remklauwen zijn, een probleem dat met dit type voertuig wel vaker voorvalt. Hij zal ze vervangen zodat dit nooit meer kan gebeuren.”

De Zwanekouter is een afgelegen stukje, waardoor de brandweerinterventie helemaal geen verkeershinder veroorzaakte.