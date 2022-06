Opnieuw veel schade na brand bij gebruik van onkruidbranders

De brandweer vraagt voorzichtig te zijn met vuur nu alles kurkdroog staat. De aanleiding is een brand vrijdagochtend in de Groenestraat. Personeel van de groendienst was er onkruid aan het wegbranden, toen het vuur oversloeg op een voortuin.

Vrijdagochtend ontstond er iets voor 11 uur een brand in een voortuin van een woning nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Een werknemer van de stad was er vlakbij onkruid aan het wegbranden toen het verkeerd liep. De vlam sloeg over op wat hout en al snel stond een groot deel van de voortuin in brand.

Enkele buren snelden onmiddellijk ter plaatse en kregen het vuur met een paar brandblussers onder controle. Ondertussen snelde ook de brandweer toe. Die kon het vuur helemaal blussen.

De schade aan de voortuin is groot en ook het dak van de nabijgelegen woning liep enige schade op.

De brandweer waarschuwt voor de droogte en vraagt extra voorzichtig te zijn. “Bij het wegbranden van onkruid reikt de hitte van de vlam veel verder dan de vlam zelf. Dat onderschatten de mensen. Zeker bij deze droogte is dat gevaarlijk. In dit geval kreeg een hoeveelheid hout te warm waardoor er brand ontstond. Gelukkig reageerden enkele buren alert”, zegt brandweerofficier Toon Dumoulin.