Even opschudding vrijdagmorgen in de Baron Ruzettelaan in Assebroek toen melding gemaakt werd van een ontplofte pelletkachel in een handelszaak.

De brandweer was snel ter plaatse, maar al snel bleek er van een ontploffing geen sprake. Een slecht onderhouden pelletkachel die wat rook in het atelier blies, bleek de oorzaak. Na een korte inspectie en het advies de kachel en schouw een onderhoudsbeurt te geven kon iedereen weer vertrekken.