Omstaanders voorkomen erger bij beginnende brand op Lijnbus

De brandweer van Poperinge werd maandagmiddag om 15 uur opgeroepen na een brandmelding op een Lijnbus ter hoogte van de Grote Markt in Poperinge. Omstaanders konden er erger voorkomen.

Een Lijnbus die even na 15 uur op de Grote Markt in Poperinge reed kreeg er af te rekenen met een technisch defect. De motor van de airico was oververhit geraakt en daardoor ontstond een beginnende brand. De chauffeur had dat tijdig opgemerkt en zette de Lijnbus aan de kant zodat iedereen kon uitstappen. Intussen grepen ook omstaanders in om de eerste vlammen die vanuit de motor kwamen te blussen met een poederblusser. Daarmee was de brand ook meteen voorbij. Bij aankomst van de brandweer bleek er van een echte brand gelukkig dan ook geen sprake meer te zijn en was de situatie meteen onder controle. Na een nazicht kon de brandweer snel terugkeren. (JH)