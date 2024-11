Nieuwe interventie door compressor in technische ruimte Plopsaqua

De brandweer moest dinsdagnacht voor de tweede keer in twee maanden tijd uitrukken naar Plopsaqua waar een probleem was ontstaan in de technische ruimte van het zwembad. Daar had de nachtwaker rookontwikkeling opgemerkt. Net als eind september ging het om een mankement aan de compressor.

De nachtwaker op het domein van Plopsaqua in Adinkerke bij De Panne merkte dinsdagnacht om 00.45 uur rook op die uit de technische ruimte van het zwembad kwam. De brandweer werd verwittigd en kwam ter plaatse voor een brandend gebouw. Ook de politie Westkust snelde ter plaatse.

Van een brand bleek gelukkig geen sprake te zijn. Wel stond een compressor in de ruimte waar ook de chemische producten gestapeld liggen nogal hard te blazen. De brandweer deed een verkenning en voerde metingen uit, maar kon niets meer aantreffen. Vermoedelijk was de rook afkomstig van de hevig draaiende compressor.

Tweede keer

Maandagavond 23 september deed zich een zelfde situatie voor in de technische ruimte van Plopsaqua. Toen werd de procedure incident gevaarlijke stoffen opgestart nadat een zure geur waargenomen werd in de kelder. Er werd anderhalf uur gezocht naar de oorzaak en er werden diverse metingen gedaan en ook toen lag het probleem bij een mankement van de compressor. In beide gevallen was het zwembad reeds gesloten. (JH)