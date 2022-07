Metaalafdeling van maatwerkbedrijf WAAK in Kuurne even geëvacueerd na brand aan machine

Voor de tweede keer in amper een week tijd zijn dinsdag rond 10:00 uur enkele tientallen werknemers van maatwerkbedrijf WAAK in Kuurne na een brand geëvacueerd. Dit keer vatte een lasersnijmachine in de metaalafdeling langs de Heirweg vuur. De schade bleef beperkt tot die machine.

Vorige donderdag vatte op de vernieuwde site van WAAK op de Vijverhoek nog een elektriciteitskast vuur. Dit keer situeerde het probleem zich op de metaalafdeling in de Heirweg. “Er was vooral veel rook”, vertelt directeur Kristof Hots van WAAK. “Gloeiende metaaldeeltjes van de machine hoopten zich wellicht op en zorgden voor de rookontwikkeling.”

Zoals de noodprocedures voorschrijven, verlieten alle werknemers die op dat moment aan de slag waren hun werkpost. Ze konden op de nieuwe site van de Vijverhoek wat verderop opgevangen worden. “We oefenen heel regelmatig de evacuaties in, dus alles verliep vlot”, aldus de directeur.

Snel onder controle

De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle en hielp bij het ventileren van de bedrijfshal. Na enige tijd konden de werknemers terugkeren maar de machine zelf zal wel nog even buiten dienst blijven. Vanaf donderdag geniet WAAK echter collectief van drie weken vakantie.

(LSi)