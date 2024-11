Mercedes brandt volledig uit: “Het ging allemaal zo snel”

Langs de Gentsesteenweg in Kortrijk is zaterdagavond een Mercedes volledig uitgebrand. Naar de oorzaak is het gissen. “De auto achter mij knipperde met zijn lichten en toen zag ik een beetje rook uit de motorkap komen”, aldus de geschrokken automobiliste.

De vrouw reed rond 18.30 uur nietsvermoedend op de Gentsesteenweg in Kortrijk toen ter hoogte van de IJsbaan plots andere automobilisten tekens naar haar deden. “Ik wist eerst niet goed wat er aan de hand was maar toen zag ik dat er een klein beetje rook van onder de motorkap kwam”, getuigt de vrouw.

“Ik heb me snel aan de kant gezet en tegen dat ik uitstapte, sloegen de vlammen er al uit. Een taxichauffeur stopte nog om te helpen met zijn brandblusapparaat maar het ging heel snel. Ik heb gewoon mezelf in veiligheid gebracht.”

De brandweer was snel ter plaatse maar kon de wagen niet meer redden. In geen tijd brandde de Mercedes volledig uit. Een takelwagen moest de auto komen ophalen. “Het is jammer, we gingen hem eigenlijk verkopen”, vervolgt de automobiliste. “Ik was net naar de carwash geweest.”

Tijdens het blussen en takelen van de wagen was een kant van de Gentsesteenweg afgesloten vanaf het kruispunt Den Hert met de R8.