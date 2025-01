Loods in Pietakkerstraat brandt uit

In Ruiselede (Wingene) is er donderdagnamiddag een zware brand uitgebroken in een schuur in de Pietakkerstraat. De brand zorgde voor een enorme rookpluim die van ver te zien was. De brandweer kwam in grote aantallen ter plekke om de brand te blussen. Er vielen geen gewonden.

De brand vond plaats in een loods in de Pietakkerstraat, die toebehoorde aan het bedrijf Preiplanten Depraeter. Het landbouwbedrijf is al twee jaar inactief, maar de zoon van de familie zou er donderdag aan het werk geweest zijn in de loods. Toen hij even wegging om naar de winkel te gaan, begon het te branden, waarop hij bij terugkomst meteen de brandweer contacteerde.

Hevige rookontwikkeling

Ook een buurtbewoner die wat verderop in Ruiselede woont, had de hulpdiensten omstreeks 17 uur gecontacteerd toen hij op weg was naar huis. De brandweer kwam in groten getale ter plaatse en schaalde meteen op met extra tankwagens. Brandweerlui waren druk in de weer om het vuur onder controle te krijgen, wat de nodige moeite kostte. De rookontwikkeling was voornamelijk afkomstig van de sandwichpanelen in het dak, en nadat het vuur onder controle was, was de brandweer nog lange tijd in de weer om de rook te verdrijven.

Bij het ontstaan van de brand was er niemand aanwezig in de loods. Er vielen dan ook geen gewonden. Wel is er een bestelwagen uitgebrand die in de loods aanwezig was, alsook wat landbouwmateriaal. (CS)