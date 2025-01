Laadpaal voor elektrische wagens veroorzaakt brand en zorgt voor veel schade aan nagelstudio

Een brand bracht dinsdagavond omstreeks 18 uur veel schade aan een nagelstudio langs de Passendaalsestraat in Moorslede aan. De brand ontstond in de omgeving van een laadpaal voor elektrische wagens.

Langs de Passendaalsestraat in Moorslede heeft een bewoonster een tuinhuis omgebouwd tot een nagelstudio. “De bewoonster had ’s middags al een rookgeur waargenomen, maar had niets verkeerd vastgesteld. Een buurtbewoner merkte ’s avonds plots een grote rookontwikkeling in de omgeving van de nagelstudio op”, aldus brandweerofficier Rob Nachtergaele.

De buurtbewoner sloeg onmiddellijk alarm. Even later snelden zowel de brandweer van Moorslede als die van Roeselare ter plaatse. De brand stelde een brand binnen in de nagelstudio vast. “We kregen die vlot onder controle, maar de schade aan de ruimte is wel groot.” Bij het voorval geraakte niemand gewond. De brand ontstond ter hoogte van een laadpaal voor elektrische wagens.