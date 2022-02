Kwajongens laten deodorant ontploffen in publieke barbecues maar kunnen vluchten

Twee jongens hebben dinsdagavond een brandje gesticht in de openbare barbecues van de stad Veurne in het Suikerpark. Ze staken deodorant in brand wat tot een ontploffing leidde. Ze konden vluchten.

Het was een vrouw die in een appartement in de Suikerbietstraat woonde die rond 18 uur getuige was van de feiten. Ze hoorde ook enkele ontploffingen, zag vuur en belde de hulpdiensten op. Zowel de brandweer van Veurne als de politie Spoorkin reden ter plaatse. “Het bleek te gaan om twee jongens die een kwajongensstreek hadden uitgehaald”, zegt commissaris Toon Fonteyne van Spoorkin.

“In het Suikerpark in de buurt van de kinderboerderij plaatste de stad twee betonnen barbecues die publiek toegankelijk zijn voor iedereen. Mits naleving van het reglement mogen die gebruikt worden. De jongens hadden dinsdagavond drie flacons met deodorant in de barbecue gegooid en die aangestoken. Dat leidde tot ontploffingen, wat vuur en een rookontwikkeling. Toen wij ter plaatse kwamen bleken de jongens al gevlucht te zijn, wellicht met de fiets. Een opsporing leverde niets meer op. De betonnen barbecues zelf zijn niet beschadigd door het incident.”

De brandweer van Veurne was eveneens snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Het vuur bleek intussen al gedoofd te zijn. De resten van de deodorantflacons werden verwijderd. (JH)