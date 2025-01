Korte stalbrand vlug geblust maar tientallen biggen overleven vuur niet

In een varkensstal in Houtem bij Veurne brak dinsdagochtend een korte maar hevige brand uit. Dankzij het snelle optreden van eerst de eigenaars en dan de brandweer kon veel erger vermeden worden, maar toch overleefden meerdere tientallen biggen de brand niet.

De stalbrand in de Leiselestraat in Houtem bij Veurne werd dinsdagochtend om 8.40 uur ontdekt door de eigenaars zelf. Zij riepen meteen hulp in van de brandweer waarna posten Lo-Reninge, Zuid-IJzer en Veurne ter plaatse kwamen om de industriebrand te bestrijden. Aanvankelijk ging het om een uitslaande brand want de vlammen sloegen al door het dak en er was een rookpluim te zien. “Maar bij onze aankomst bleek dat de eigenaars snel en goed ingrepen en het meeste vuur onder controle hadden gekregen”, zegt Guido Snick van de brandweer van Lo-Reninge.

“Gelukkig hebben ze de brand ook tijdig opgemerkt anders kon dit een heel ander verhaal zijn. Het ging om een grote varkensstal die onderverdeeld is in compartimenten. Elk compartiment heeft een afzonderlijke ventilator. Het is in de ventilator van een compartiment dat de brand ontstond. Alles rond die ventilator en de isolatie brandde weg maar dankzij het ingrijpen van de eigenaars en de brandweer kon verdere uitbreiding voorkomen worden. In het dak zit wel een klein gat gebrand.” De tol bleek nadien toch vrij zwaar te zijn. Alle biggen van dat ene compartiment hebben het niet overleefd. Het gaat om tussen de 50 en 100 biggen. (JH)