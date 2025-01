KIJK – Uitslaande brand vernielt loods in De Klijte

Bij het Heuvellandse dorp De Klijte woedde donderdagmorgen een uitslaande brand in een loods.

Brandweer Westhoek kwam massaal ter plaatse. De brand situeerde zich langs de landelijke Brulozestraat in een loods. “Het gaat om een voormalige kippenstal van een gepensioneerde landbouwer”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) die ter plaatse kwam. “Bij het uitbreken van de brand was niemand aanwezig.” (lees verder onder de video)



Brandweer Westhoek startte een interne asbestprocedure op. “Wij werden opgeroepen rond 7.50 uur”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Bij aankomst van de brandweer stond al de helft van de loods in lichterlaaie. We hebben onmiddellijk een bijkomende tankwagen ter plaatse gevraagd voor extra water. Bij nader onderzoek blijkt dat het dak asbestplaten bevat. Er zijn geen woningen in de buurt van de loods die bedreigd kunnen worden door de vrijgekomen asbest. We starten een interne procedure op om de eigen mensen en het gebruikte materiaal te ontsmetten en de te reinigen.”

Geen gewonden

“De voormalige kippenkwekerij werd nu vooral gebruikt als opslagplaats”, aldus nog De Meyer. “De loods brandde volledig uit. Gelukkig zijn er geen gewonden en waaide de rook weg van het dorp De Klijte.”

De Brulozestraat en een stuk van de Reningelststraat blijven enkele uren afgesloten voor het verkeer om de brandweer en politie de nodige ruimte te geven. (TP)