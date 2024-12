KIJK – Slecht werkende schouw en houtkachel zorgen voor problemen in Knokke-Heist

Bij de brandweer liep donderdagmiddag rond halfvier een oproep binnen van een woningbrand in de Smedenstraat in Knokke-Heist. Eens aangekomen was er van een brand geen sprake. Wel troffen ze in het rijhuis een slecht werkende schouw en houtkachel aan.

Die waren de oorzaak van de rookontwikkeling. Binnen hing een dikke rook, maar de bewoonster leek de ernst van de situatie niet in te zien. De brandweer doofde de kachel en stelde de verstopte schouw buiten werking. Omdat er geen verwarming meer was in het huis kon de dame niet in haar woning blijven en werd ze opgevangen. Schade was er niet. Een gespecialiseerde firma zal de schouw en kachel in orde dienen te stellen voor de dame terug naar haar woning zal kunnen. Door de interventie was de straat even afgesloten maar dat leverde geen problemen op.



© JVM

© JVM

© JVM