KIJK – Brandweer dient hondje zuurstof toe na brand in appartement, bewoner overgebracht naar ziekenhuis

Woensdagmorgen rond 9 uur brak er brand uit op het gelijkvloers van een appartement in de Kortrijksestraat in Oostkamp. De brandweer moest daarbij een hondje zuurstof toedienen, de bewoner werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer, waarvan de kazerne op enkele tientallen meters van het gebeuren gevestigd is, was snel ter plaats. Ze konden de bewoner, die nog lag te slapen, wekken door stevig op de deur te kloppen. Toen de man de deur opendeed, had hij al wat rook ingeademd en werd hij met rookintoxicatie verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de twee honden van de man hadden rook ingeademd. Eén viervoeter was in paniek en vluchtte weg. De tweede liet zich gewillig door de brandweer zuurstof toedienen en werd ter plaatse verzorgd.

© JVM

Smeulend deken

© JVM

De brand zelf was snel onder controle en de schade bleef al bij al beperkt. De oorzaak van de brand dient gezocht te worden bij een deken dat op een warmtebron lag en zo begon te smeulen. Toen het smeulende deken op de slaapplaats van de hond viel – een kartonnen doos – vatte die vuur en ontstond de brand. Brandweer en politie ontfermden zich over de eerste hond, die naar een dierenarts zal gebracht worden. De politie startte ook een zoektocht naar de tweede hond, die eerder in paniek wegvluchtte.

Tijdens de bluswerken was er beurtelings verkeer, ook daar zorgde de politie voor.

© JVM

© JVM

© JVM