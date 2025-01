KIJK. Brand in loods in Zuienkerke, hulpdiensten massaal ter plaatse

In een loods langs de Oostendse Steenweg in Houtave, bij Zuienkerke, is dinsdagmiddag rond 12.30 uur brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en bestrijden de brand op meerdere fronten.

Volgens de eerste info zou in de loods een vrachtwagen staan en zou de brand ontstaan zijn aan een stapel banden, die vuur zouden gevat hebben. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Tevens werd er gewaarschuwd voor het vrijkomen van asbest.

Hoe de groot de schade is moet nog blijken, maar die lijkt nog mee te vallen. Niemand raakte gewond. Tijdens de bluswerken was de weg in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer.

