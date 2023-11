In de Kamerheerstraat in Sint-Kruis, Brugge is woensdagmiddag een kleine brand uitgebroken in een appartement. Een kaars bleek de boosdoener.

De brandweer werd omstreeks 13.20 uur opgetrommeld na een melding van een woningbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een klein tafeltje dat vuur had gevat door een kaars.

De brandweer moest uiteindelijk enkel nog een controle uitvoeren. De schade bleef beperkt tot rookschade.