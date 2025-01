Jongeman reageert alert als brandalarm afgaat: “Grote rookontwikkeling in de woning”

De brandweerkorpsen van Roeselare, Westrozebeke en Moorslede snelden maandag omstreeks 16 uur naar de landelijke Peemhutstraat in Moorslede. Daar was er serieuze rookontwikkeling in een woning. De zoon des huizes reageerde gelukkig alert.

Een jongeman was dinsdagmiddag omstreeks 16 uur thuis op de bovenverdieping. Toen hij het brandalarm hoorde snelde hij onmiddellijk naar beneden. De jongeman merkte een grote rookontwikkeling op de benedenverdieping op. Hij sloot onmiddellijk alle deuren en verwittigde de brandweer. Verschillende brandweerwagens snelden enkele minuten later naar de omgeving van het Vierkavenbos.

“Bij aankomst was er een grote rookontwikkeling in de woning. Het vuur kregen we snel onder controle”, aldus brandweerofficier Bob Crabbe. De brandschade bleef uiteindelijk beperkt tot omgeving van een kachel en een televisietoestel. Oorzaak van de brand is waarschijnlijk een geurkaars die in de omgeving van de kachel stond. Na het ventileren van de woning en het controleren van de schoorsteen keerde de brandweer terug naar de kazerne.