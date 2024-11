Illir (26) redt man uit brandend appartement in Oostende: “Ik pakte zijn hand en sleurde hem naar de uitgang”

In Oostende is kort na 17 uur brand uitgebroken op de vierde verdieping van een appartementsgebouw. De bewoner raakte daarbij gewond, maar kon gered worden door een buurtbewoner en een brandweerman in burger.

Alle hens aan dek in de Troonstraat donderdagavond. Kort na 17 uur brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. “Bij aankomst bleek de ernst van de situatie meteen duidelijk”, zegt kapitein Dries Van der Veeken, postoverste van brandweerpost Oostende. “De vlammen waren duidelijk zichtbaar. Het ging immers om een uitslaande brand.”

Aa gezien het om een brand op de vierde verdieping ging, had de brandweer enige tijd nodig om voldoende slangen uit te rollen. “Met de ladderwagen konden we in afwachting van het opstellen al een aanval doen van buitenaf”, gaat Van dee Veeken verder. “Uiteindelijk konden we de brand van binnen aanvallen. De brand was al bij al snel onder controle.”

Illir Devyck was getuige van de brand en twijfelde geen seconde om het brandende appartement binnen te lopen. “Ik woon hier in de buurt en zag dat het ernstig was”, zegt de man. “Ik ben naar binnen gelopen en ben het appartement binnen gegaan. Het vuur woedde hevig, het zicht was nihil. Ik heb mijn mond bedekt en ben beginnen voelen.”

Brandwonden

De bewoner van het appartement was aanwezig toen de brand uitbrak. “Ik voelde opeens een hand op de grond. Ik heb die vastgepakt en heb hem naar de uitgang van het appartement gesleurd. Eens buiten heb ik de man over mijn schouder gegooid en ben ik de trappen afgedaald.”

Daar werd de man uiteindelijk overgenomen door de inmiddels gearriveerde hulpdiensten. “De man werd inderdaad uit de vlammen gered door een buurtbewoner en een brandweerman in burger die toevallig passeerde”, bevestigt de brandweerkapitein. “Het slachtoffer werd met brandwonden aan de handen en in het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis,”

Het appartement brandde volledig uit. Ook de buitenzijde van het gebouw liep schade op waaronder het terras van het appartement op de vijfde verdieping. Over een oorzaak is voorlopig nog niets bekend. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. De Troonstraat werd afgesloten voor het verkeer in de richting van Middelkerke. Het tramverkeer kon stapvoets blijven rijden.