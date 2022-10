Huis onbewoonbaar na brand

De oorzaak van de brand ligt hoogstwaarschijnlijk bij een oplader die enkele toestellen aan het opladen was.

In de Cornelis Everaartstraat in het Brugse Koolkerke is vrijdagavond even na 22 uur brand uitgebroken in een woonhuis. De brand ontstond op de tweede verdieping en breidde snel uit. De bewoners hoorden eerst geknetter en daarop ging de brandmelder af. Ze konden tijdig hun woning verlaten.

Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen van op straat te zien. Aangezien de schade in de woning groot is, werd de woning onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand ligt hoogstwaarschijnlijk bij een oplader die enkele toestellen aan het opladen was. Tijdens de bluswerken was de straat afgesloten voor het autoverkeer.