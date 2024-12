Huis in Adinkerke onbewoonbaar nadat droogkast in brand vliegt, bejaarde bewoonster in schok

In de Kamiel Topweg in Adinkerke (De Panne) ontstond vrijdag kort voor de middag een felle brand in een berging van een klein huisje. Daar stond een droogkast in brand waarna de berging volledig uitbrandde. Het huis is onbewoonbaar omwille van het vele roet. De bejaarde bewoonster kon ontkomen.

Het vuur werd vrijdag rond 11.30 uur ontdekt toen vlammen uit de berging achteraan het huisje in de Kamiel Topweg kwamen. In het huis woont een bejaarde vrouw alleen, die minder mobiel is. Zij kon gelukkig tijdig ontkomen.

De hulpdiensten snelden ter plaatse. Brandweerposten De Panne, Koksijde en Veurne stuurden materiaal en manschappen ter plaatse, ook politie Westkust en een ziekenwagen reden preventief naar de brand. Bij aankomst van de hulpdiensten kwam een flinke rookontwikkeling via de garage naar buiten. De brand situeerde zich echter achteraan in de berging.

Onbewoonbaar

“Het ging om een berging van anderhalve op anderhalve meter waarin onder meer een droogkast, wasmachine en koelkast stonden, met wat ander materiaal”, zegt brandweerkapitein Luc Brouckxou van De Panne.

“We konden het vuur vrij snel blussen maar de hele berging brandde wel uit. Vermoedelijk ontstond het vuur ter hoogte van de droogkast al brandde ook die helemaal uit. Helaas stonden wel alle binnendeuren van de woning open waardoor roet en rook zich snel binnen kon verspreiden. Daardoor is er veel schade binnen. Zowat alles ziet er zwart en dat zal toch flink wat opkuiswerk vragen.”

“In de berging zelf was er flink wat hitte aanwezig want daar sprong de pleister van het plafond.”

De bejaarde bewoonster was in shock en kreeg de nodige zorgen ter plaatse. Omdat haar huis onbewoonbaar werd verklaard krijgt ze opvang bij haar familie.

