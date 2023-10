Hooi vat vuur in loods in Lo-Reninge

Op het platteland van Lo-Reninge begon een hoop hooi te branden in een loods van een landbouwbedrijf.

Brandweer Westhoek werd zaterdagnamiddag opgeroepen voor een industriebrand in Lo-Reninge. Langs de Noordweststraat op het platteland tussen deelgemeentes Noordschote en Reninge was vuur ontstaan in een stapel hooi van een loods op een hoeve.

Een deel hooi werd tijdig buiten de loods gevoerd, waarop alles stelselmatig werd geblust. Er was sprake van een paar brandhaarden in de stapel met hooi, vermoedelijk ligt de oorzaak bij zelfontbranding.

