Hele buurt onder de rook door woningbrand

Vrijdagavond rond 17 uur is brand uitgebroken in de Hubert D’Ydewallestraat in Beernem. De brand in een woonhuis zette in geen tijd de volledige buurt onder de rook.

De straat werd dan ook voor alle verkeer afgesloten. De politie vroeg buurtbewoners om ramen en deuren dicht te houden. De brand ontstond op de bovenste verdieping van het woonhuis en was reeds uitslaand bij aankomst van de hulpdiensten. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend maar zou naar alle waarschijnlijkheid rond de schoorsteen van de woning ontstaan zijn. Niemand raakte gewond.

© JVM

© JVM