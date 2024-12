Grill zet restaurant in de rook in Blankenberge

Even na 21 uur zaterdagavond liep het in de keuken van restaurant Hippocampe in de Weststraat in Blankenberge mis, toen een kolengrill hevig begon te roken. In geen tijd stond de keuken en het restaurant onder de rook.

Alle aanwezige klanten dienden de zaak te verlaten. De opgeroepen brandweer kon de rokende grill met een blusdeken smoren en bracht die naar buiten. Na het ventileren van de zaak en de keuken konden de klanten weer binnen en kon de service gewoon doorgaan, zij het zonder kolengrill. Niemand raakte gewond en de schade in de keuken bleef beperkt tot de grill.

© JVM