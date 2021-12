Gesprongen warmwaterketel zorgt voor veel schade in woning in Nieuwpoort

In een woning in Nieuwpoort-Bad is deze middag veel schade ontstaan binnen nadat een warmwaterketel op zolder het begeven had. De woonst is voorlopig niet bewoonbaar.

Rond 15.30 uur merkten de bewoners van een huis in de Parnassiaweg vlakbij de Elisalaan in Nieuwpoort plots een hevige rookontwikkeling op via een raam van de zolderverdieping. Ze belden daarop de hulpdiensten en dachten aan een zolderbrand. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten en de brandweer, die met verschillende ploegen ter plaatse kwam, was de rook alweer verdwenen. Al gauw bleek waarom.

“Het was geen rook die via het raam ontsnapte maar wel stoom en damp”, legt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort uit. “Het ging dan ook niet om een brand. De warmwaterketel die op zolder stond was gesprongen en sloeg volledig lek. Dat ging gepaard met een grote ontsnapping van stoom en dampen. Die waren evenwel snel verdwenen. Er is vooral veel waterschade in de woning want het water bleef maar naar beneden lopen. Het zocht zich een weg via de plafonds en muren, maar ook langs houten vloeren en elektrische bekabeling. Onze eerste aandacht ging dan ook naar het afsluiten van de elektriciteit en het water. We ruimden wat op en hebben de mensen aangeraden om snel contact te zoeken met hun verzekeraar en die zullen een installateur en elektricien moeten laten komen.”

Door de problemen en schade is de woonst voorlopig niet bewoonbaar. Wellicht gaat het om tweedeverblijvers die nu noodgedwongen hun eindjaar thuis of elders zullen moeten doorbrengen. (JH)