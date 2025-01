Felle brand in veranda nadat fietsbatterij ontploft: bewoonster en hond kunnen aan vlammen ontsnappen

In Oudenburg brak zaterdagavond brand uit in de veranda van een woning. De 32-jarige bewoonster die op dat moment alleen thuis was kon nog net haar hondje grijpen om aan de vlammen te ontsnappen. Ze werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. “Een fietsbatterij kwam tot ontploffing en zette de veranda in lichterlaaie”, zegt de brandweer.

De brandweer kreeg omstreeks 18 uur melding van een brand in de Stationsstraat, vlak bij de afrit van de A10. “Bij aankomst merkten we dat de veranda in lichterlaaie stond”, vertelt Roemer Vanhoutte, brandweerluitenant bij Hulpverleningszone 1. “Ook binnenin de woning bleek er al heel wat rook aanwezig te zijn. Daarom hebben we van buitenaf de brand aangevallen. De brand was relatief snel onder controle en pas dan konden we de woning aan de binnenzijde verkennen. Daaruit bleek dat het in de woning vooral om rook- en waterschade ging.”

Reflex

De 32-jarige bewoonster was op het moment dat de brand uitbrak alleen thuis met haar hondje (een Franse Bulldog, red.). De bewoners kochten het huis pas in augustus 2024. “Mijn vriendin was in de keuken aan het eten, toen ze plots een ontploffing hoorde”, vertelt partner Bjorn die zich meteen na het nieuws naar huis begaf. “Alleen zij en ons hondje was op dat moment in het huis aanwezig. Ze heeft de hond nog kunnen grijpen en wurmde zich langs de vlammen naar buiten. Daarna heeft ze nog onze auto verplaatst in een reflex. Gelukkig maar, anders was die vermoedelijk ook in vlammen opgegaan.”

De vrouw werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar stelt het goed. “De oorzaak van de brand is de batterij van een elektrische fiets die op dat moment aan het opladen was in de veranda”, gaat de brandweerluitenant verder. “Om onbekende reden is die tot ontploffing gekomen en dat heeft de brand veroorzaakt.”

Noodwoning

De veranda van de woning werd volledig vernield. “Ik heb op advies van de brandweer de woning onbewoonbaar verklaard”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg), die ter plaatse kwam. “Binnenin gaat het vooral om rook- en waterschade, maar wonen kan je er momenteel niet. Het koppel zou deze nacht bij familie terechtkunnen en morgen gaan we met hen samenzitten om te bekijken of we hen met een tijdelijk onderkomen kunnen helpen. Met de stad hebben we enkele noodwoningen ter beschikking om mensen onderdak te bieden in dergelijke situaties.”

Zonder aarzelen

“Ons hondje wordt momenteel opgevangen bij de buren. We zijn al blij dat mijn vriendin ongedeerd is. De schade is te herstellen, al weet ik niet meteen waar te beginnen. We zijn aan een drama ontsnapt. Gelukkig heeft mijn vriendin zonder aarzelen gehandeld. Ik ben altijd zo voorzichtig met de fietsbatterij. Ik leg ze op de vloer met zo weinig mogelijk in de buurt. Maar dat was blijkbaar niet voldoende. Die komen er bij mij alvast niet meer in”, besluit Bjorn.