Elektrisch vuurtje op wasmachine zorgt voor brand in Gits: huis tijdelijk onbewoonbaar

Een woning langs de Bruggesteenweg in Gits is tijdelijk onbewoonbaar nadat er vrijdagochtend een brand in de badkamer uitbrak. De bewoonster kon het huis tijdig verlaten, maar werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand in de Bruggesteenweg ontstond omstreeks 7 uur. In de badkamer van het huis stond er een elektrisch vuurtje op een wasmachine. Door de warmte van het elektrisch vuurtje stond de wasmachine plots in brand. De bewoonster merkte het vuur op en probeerde met een branddeken het vuur te blussen. Het branddeken bleek echter niet voldoende.

De vrouw verwittigde snel de hulpdiensten. “Bij aankomst stond de bewoonster al buiten. Er was een grote, zwarte rookpluim”, aldus Rob Nachtergaele, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare. De vijf katten des huizes waren inmiddels ook naar buiten gevlucht.

Lichte brandwonden

Terwijl de bewoonster opgevangen werd in de woning van de buren, begon de brandweer met de bluswerken. Die verliepen vlot. “In de badkamer is er grote brandschade, maar in de rest van de woning is er ook rookschade. De woning is tijdelijk onbewoonbaar”, aldus Nachtergaele.

Kort nadat de brand geblust was, snelde er ook nog een ambulance ter plaatse. De bewoonster had bij het voorval lichte brandwonden aan haar hand opgelopen. Ze werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Door de brand ontstond er lichte verkeershinder in de omgeving van de rotonde aan de Stationsstraat in Gits. Het verkeer dat vanuit Torhout naar Roeselare wou rijden, kon dat een tijdlang niet via de Bruggesteenweg.