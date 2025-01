“Eerst mijn huis, nu ons oliebollenkraam”: Benny (46) voor tweede keer geteisterd door brand

In de nacht van zaterdag op zondag ontstond langs de Emiel Neirynckstraat in Izegem brand in een oliebollenkraam. Uitbaters Benny Dewitte en Pascale Viane reageren verslagen, maar zoeken courage om hun klanten zo snel mogelijk weer van verse oliebollen te voorzien. “Dit is de tweede keer dat ik te maken krijg met een brand”, vertelt Benny (46).

Iets na middernacht ontdekten buren rook in de Emiel Neirynckstraat. Het bleek uit de caravan te komen die Benny Dewitte en Pascale Viane enkele jaren geleden omtoverden tot mobiel oliebollenkraam. “Gelukkig raakte er niemand gewond”, reageert Benny. “De caravan zelf is ook niet verwoest, maar gans de inboedel mogen we weggooien. Alles is aangetast door het vuur en de vele rook”, zucht hij.

De brandweer kwam ter plaatse en wist te voorkomen dat het kraam in vlammen opging. “De brand ontstond door een oververhitting van het systeem in de rijskast, waarin het deeg voor de oliebollen uitzet. Ik had er een ganse namiddag in gewerkt, maar het is niet te begrijpen hoe die kast ‘s nachts plots vuur kan vatten.”

Woningbrand

Het doet Benny terugdenken aan een andere brand. “In 2010 verloor ik mijn ganse woning. Dit is dus al de tweede keer in mijn leven dat ik ermee te maken krijg. Eerst mijn huis, nu ons oliebollenkraam.”

Benny richtte in 2022 samen met zijn partner Pascale Viane ‘Devia’s Oliebollen en Gebak’ op, in bijberoep. Sindsdien verzorgen ze privéfeesten en staan ze elke woensdagavond van 16 tot 19 uur op de parking van tankstation Brandstoffen Toon in de Roeselaarsestraat. Sinds begin dit jaar parkeren ze hun omgebouwde caravan ook aan De Tassche in Ardooie.

Bossuwé

“We doen het zeker niet slecht, maar deze tegenslag verwerken zal even duren. We zijn ons materiaal kwijt, dat is een serieuze domper. Nu moeten we courage zoeken om weer door te gaan.”

Benny zijn werkgever Bossuwé uit Kortrijk komt alvast met een tijdelijke oplossing op de proppen. “Ik ben mijn baas enorm dankbaar. We mogen tijdelijk een mobiel kraam gebruiken om onze oliebollen in te bakken. De klanten hoeven ons dus niet te missen. Woensdag staan we alweer aan De Tassche, al zal het dan wel nog in een tent zijn. Maar we zoeken oplossingen en trekken ons op aan de positieve reacties van de klanten.”