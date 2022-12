Druk brandweerjaar door bedrijfsbranden en E403: “Permanente alertheid”

Het traditionele Barbarafeest, het eerste sinds uitbreken van de coronapandemie, werd uitgebreid gevierd in Ardooie. Het einde van een bizarre periode.

Op 14 december 2019 gaf Johan Vandeputte de fakkel als postoverste bij de Ardooise brandweer over aan Lorenzo Cuvelier. “Ik had met toen voorgenomen om een aantal accenten in te lassen binnen het beleid van onze post. Maar dat vervelende beestje uit China had ook invloed op onze brandweer en er volgden bizarre jaren die ook op de Ardooise brandweer een impact hadden.”

Maatregelen

Sinds maart 2020 moesten de korpsen rekening houden met coronamaatregelen. “De interventies eisten bijkomende maatregelen, vergaderingen konden niet meer doorgaan, opleidingen werden verschoven en de activiteiten van onze vriendenkring werden on hold gezet… Anderzijds werd het digitale leren en de digitale opleiding ingevoerd.”

Het Barbarafeest van 2022 was het eerste dat weer min of meer als normaal kon bestempeld worden. “Onze opendeurdagen waren dan ook een schot in de roos en we konden ons opnieuw voorstellen aan de bevolking.”

Bedrijfsbranden

Op zonaal vlak wordt geïnvesteerd in een aantal nieuwe voertuigen. Hier wordt de brandweer geconfronteerd met wat logistieke achterstand. “In het afgelopen jaar werden wij geconfronteerd met enkele belangrijke incidenten, zowel op ons eigen grondgebied als in de zone waar wij bijstand moesten verlenen. Op 10 maart was er een industriebrand bij de firma Grimex. Op 1 juni moesten we bijstand verlenen bij de brand in het pannenkoekenbedrijf in Zwevezele. Op 28 juli werden we opgeroepen voor een bedrijfsbrand bij Sidegro in Roeselare: drie uitschieters in het jaarverslag”, aldus de korpsoverste.

Ook de E403 was dit jaar geen cadeau voor de brandweer. Daar gebeurden verschillende verkeersongevallen. De tientallen interventies, bijna dagelijks, eisen de permanente alertheid van de Ardooise brandweer. “En ik besluit dan ook met mijn oprechte dank uit te spreken voor zoveel inzet”, besluit Lorenzo Cuvelier deze eerste postcoronaviering van Sint-Barbara.