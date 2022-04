Drie huizen onbewoonbaar na zware brand in Oostkamp

Omstreeks 15.00 uur deze namiddag is er brand uitgebroken in een woning in de Tulpenstraat in Oostkamp.

De brand breide razendsnel uit en sloeg heel snel over naar twee aanpalende woningen. De brandweer is momenteel massaal aanwezig en alle inwoners van de buurt worden aangemaand om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten wegens een zeer sterke rookontwikkeling.

Een woning is ondertussen volledig uitgebrand en de bewoner is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand zijn er waarschijnlijk drie woningen onbewoonbaar.

De hele buurt werd in een dikke rookwolk gehuld. © GS

Burgemeester Jan De Keyser was snel ter plaatsen en is momenteel opvang of een vervangwoning aan het zoeken voor de getroffen gezinnen.

(GS)