Defecte verwarmingsketel zorgt voor brand in Assebroek

Zondagmiddag even over 13 uur zorgde een defecte verwarmingsketel voor brand in een huis in de Baron Ruzettelaan in Assebroek. De defecte installatie zorgde dat de afvoerbuis oververhit geraakte en zo de isolatie deed smeulen. De opgeroepen brandweer diende een gat te maken om de smeulende isolatie te blussen en er voor te zorgen dat alle gevaar op heropflakkering weg was. Niemand raakte gewond en de schade valt mee. Tijdens de interventie was de Baron Ruzettelaan afgesloten voor het autoverkeer. (Foto’s JVM)