Even voor 20 uur donderdagavond zorgde een defect geraakte geluidsversterker voor wat rook in een woning langs de Astridlaan in Assebroek bij Brugge.

De opgeroepen brandweer deed een nazicht van de installatie, maar moest voor de rest niet tussenkomen. Buiten de versterker is er ook geen schade in de woning. Na een tiental minuten kon iedereen weer vertrekken.