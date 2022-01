‘Canadese’ transmigrant maakt vuurtje in de goederenloods bij het station in Veurne

Zondagmorgen omstreeks 1.30 uur werd de brandweer van het korps van Veurne opgeroepen voor een brand in de goederenloods bij het stationsgebouw van Veurne. Een voorbijganger had vuur gezien binnen. Het bleek om een transmigrant te gaan die een vuurtje had gestookt om wat warm te krijgen.

Even na 1 uur passeerde een wandelaar het station van Veurne en merkte daarbij een brandgeur op. Toen die even in het rond keek zag de passant vlammen in een gebouw waar ze momenteel aan het werken zijn. Er was evenwel niemand in de buurt. De hulpdiensten werden gebeld waarna de brandweer van Veurne en de politie ter plaatse snelden. De vuurhaard werd gevonden in de oude goederenloods vlakbij het stationsgebouw zelf. Daar wordt momenteel gewerkt. Er staan stellingen rond het gebouw en de plaats is door de afwezigheid van ramen makkelijk te betreden. Binnen bleek een transmigrant aanwezig te zijn die wat oud afbraakmateriaal en een deur in brand had gestoken om zich aan het vuur te verwarmen. De brandweer kon dat vuurtje snel blussen en kon na een controle terugkeren.

Vaak transmigranten aanwezig

De politie Spoorkin handelde de zaak verder af. “We treffen regelmatig transmigranten aan in het gebouw omdat dit makkelijk te betreden is”, zegt commissaris Jorik Debruyne. “Soms stappen zij van de trein en slapen dan met meerdere tegelijk in het gebouw. We voeren daarom ook regelmatig controles uit op dit terrein. Als er spullen zijn die wijzen op verblijf zoals donsdeken ofzo laten we dit weghalen om te vermijden dat er een soort van kamp opgezet kan worden. Nu ging het om één transmigrant. De identiteit van de man staat nog niet volledig vast. Hij beweert van Canadese nationaliteit te zijn, maar we twijfelen daar sterk aan. Hij zou rond de 25 jaar zijn.” Na controle mocht de man terug beschikken. Hij was nog niet gekend. (José Tyteca/JH)