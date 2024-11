Brandweerman en twee bewoners gewond bij brand in Tielt

In Tielt vond zondagavond een woningbrand plaats in de Hondstraat. Twee bewoners en een brandweerman werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Omstreeks 18.15 uur kreeg de brandweer in Tielt melding van een brand in de Hondstraat. In de kelder van een woning zou een kortsluiting ontstaan zijn in een elektriciteitskast, die zorgde voor een kelderbrand, met heel wat rookontwikkeling in de rest van het huis.

Enkele omwonenden hadden de rookontwikkeling opgemerkt in de woning en de hulpdiensten verwittigd, om nadien hun buren te hulp te schieten. De bewoners van de woning, een ouder koppel, waren namelijk nog in de woning aanwezig.

Ouder koppel stabiel

De man was er aan het proberen om de kelderbrand te blussen, en is later nog terug het huis in gegaan om zijn vrouw in veiligheid te brengen. Daardoor had de man heel wat rook ingeademd, hij werd dan ook overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de vrouw werd door de brandweer uiteindelijk uit het huis bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis. Beide bewoners zijn momenteel stabiel.

Ook een brandweerman moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De kelder was enkel te bereiken via een luik in de veranda, waaronder de bewoner een houten constructie had gebouwd om naar de kelder af te dalen. Die had het tijdens de reddingsactie begeven, waardoor de brandweerman een duik naar beneden maakte.

De woning werd door de brandweer onbewoonbaar verklaard. De twee bewoners zullen beide een nacht in het ziekenhuis verblijven, voor morgen wordt nog naar een oplossing gezocht.

(CSD)