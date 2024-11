Brandweer Westhoek moet op zelfde moment uitrukken naar Alveringem en Veurne

Vrijdagavond kwamen bijna gelijktijdig twee brandoproepen binnen in de regio rond Veurne. Er was brand in een stal in Alveringem en in een woning in Veurne.

Volgens Kristof Louagie, woordvoerder van brandweer Westhoek, was er een kleine brand in de nok van een lege stal in een hoeve in de Steendamstraat in Alveringem. Deze interventie was snel onder controle.

Op hetzelfde ogenblik was er een oproep voor een woning in de Pannestraat. Daar was er een vermoeden van een schoorsteenbrand met wat rookontwikkeling in de woning. Omdat het korps van Veurne naar Alveringem moest, kwamen de korpsen van Koksijde-Oostduinkerke, Nieuwpoort en De Panne ter plaatse in Veurne. Hier werd de woning enkel wat verlucht, blussen was niet nodig. (JTV)