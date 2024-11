De brandweer van Nieuwpoort moest zondagavond om 18.25 uur uitrukken naar de Roger Vyveystraat in Nieuwpoort na een vermeende schouwbrand.

In de straat was er een rookontwikkeling te zien maar eenmaal ter plaatse bleek het niet om een schoorsteenbrand te gaan. Wel was er in een woning een probleem ontstaan met de afvoer vanuit een houtkachel en was er ook in dat huis sprake van rookontwikkeling. De brandweer deed een controle boven het dak en ventileerde het huis voor ze konden terugkeren. (JH)