Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in restaurant De Filou in Wingene, kachel van buurman blijkt de schuldige

Op zondag kort na de middag ontstond er enige rookontwikkeling in de keuken van restaurant De Filou, op de hoek van de Futselstraat en de Pastoor Termotestraat in Wingene. De schade bleef beperkt.

De rookontwikkeling werd opgemerkt iets voor 14 uur en dit door de eigenaar van het restaurant Jan Dobbelaere. “Ik merkte plots rookontwikkeling op in mijn keuken en sloeg onmiddellijk alarm”, weet Jan Dobbelaere.

“Ik verwittigde de brandweer en wij vroegen of de klanten onze zaak wilden verlaten. Iedereen toonde veel begrip en de klanten konden eventueel in de warmte vertoeven in de assistentewoningen van Villa Amphora, hier iets verderop. Deze middag hadden wij zo een vijfendertig reservaties en sommigen daarvan waren nog in het restaurant aanwezig.”

Geen schade

Ook de burgemeester van Wingene Lieven Huys kwam ter plaatste en merkte meteen dat het al bij al goed mee veel. “De buurman van het restaurant had zijn kachel aangestoken en op dat ogenblik lag ook de dampkap in de keuken van het restaurant aan. Via de dampkap kwam de rook in de keuken terecht.”

De brandweerploeg deed het nodige en controleerde alles grondig. Na afloop konden de klanten terug binnen in het restaurant.

(Nele Sabbe/foto Nele)